«Кумир детства»: Ильиных до встречи ничего не знала о Полунине, но с юности была без ума от Топалова

Фигуристка Елена Ильиных призналась, что до встречи со своим гражданским мужем — артистом балета Сергеем Полуниным — не смотрела ни одного спектакля с его участием. А вот кто такой музыкант Влад Топалов, она знала с раннего детства.

«Это же Влад! Кумир детства». Елена Ильиных

По словам Елены Ильиных, когда они с музыкантом первый раз пересеклись на льду, то она увидела личность, от которой исходила дичайшая энергия. При этом к Ильиных Топалов впервые подъехал с круглыми большими глазами. Она сразу поняла, что это именно тот партнер, с которым она хочет побороться за победу на «Ледниковом периоде». По словам Ильиных, за три месяца катания на льду Влад Топалов добился колоссального прогресса, сообщает портал ok-magazine.ru.

Напомним, что Влад Топалов выступает в паре с Еленой Ильиных на «Ледниковом периоде». Его жена, телеведущая Регина Тодоренко, катается с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым.