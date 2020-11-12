«Скучаю по Японии»: 18-летняя Загитова босиком и в кимоно предстала на фотосъемке

После того, как Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры, она успела поступить в университет и стать соведущей Алексея Ягудина в программе «Ледниковый период» на Первом канале. Ранее эту позицию занимала Евгения Медведева. Она, к слову, вернулась под опеку к Этери Тутберидзе после двух лет тренировок у Брайана Орсера.

На свежей фотосъемке олимпийская чемпионка Игр-2018 в Южной Корее предстала в монохромном кимоно и босиком. В руках девушка держала меч. Свои длинные локоны, которые стали особой гордостью Алины, она собрала в высокий хвост. Надо ли говорить, что Загитова просто обожает все, что связано с Японией. Об этом фигуристка не раз говорила своим поклонникам в личном микроблоге.

«Скучаю по Японии», — отметила Алина.

Загитова не собирается уходить из спорта. Объявляя о приостановке своих выступлений в рамках соревнований, она также уточнила, что продолжит усиленно тренироваться.