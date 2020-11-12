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Он в костюме, она — в платье: Шепелев поделился редким романтическим фото с Тулуповой

Телеведущий не скрывает чувств к новой возлюбленной.

Он в костюме, она — в платье: Шепелев поделился редким романтическим фото с Тулуповой
Дмитрий Шепелев. Фото: instagram.com/dmitryshepelev/

Дмитрий Шепелев не скрывает, что сильно переживал из-за смерти своей гражданской жены Жанны Фриске. Певицу настигла болезнь, когда она только родила сына Платона. Пять лет назад экс-солистка группы «Блестящие» скончалась. С тех пор многое в жизни шоумена изменилось: в начале года он сменил место работы, а также перестал скрывать новые отношения.

Как выяснилось, Дмитрий встречается с Екатериной Тулуповой. Она является дизайнером интерьеров. У нее есть дочка Лада от прошлых отношений. Она также стала мачехой для маленького Платона. Их дети хорошо ладят и не раз вместе проводили отпуск. А недавно Шепелев сообщил, что присматривает с возлюбленной новую квартиру. Сначала им хотелось жить в центре, но пока к общему решению они так и не пришли.

На днях телеведущий опубликовал редкое фото с возлюбленной. В кадре он предстал в черном костюме, а его избраннице в платье-толстовке пастельного цвета. Обнимая девушку, Дмитрий едва скрывал улыбку.

«Спасибо за твою смелость, спасибо за красоту, спасибо за смех!» — написал он.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова. Фото: instagram.com/dmitryshepelev/

«Красавчики», «Так приятно смотреть на вас. Будьте счастливы», «Красивая пара. Будьте счастливы!», «Любовь, это всегда прекрасно», «Будьте счастливы и пусть царит гармония в ваших отношениях!!», «Красивые и успешные! Счастья вам», — стали комментировать пост подписчики.

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