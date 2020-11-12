Тренер казанского «Рубина» включает в тренажерном зале для Тарасова клипы Бузовой

По словам футболиста, таким образом наставник пытается вывести его из себя.

Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов в интервью для шоу ФК «Рубин» на YouTube рассказал, как его злит и выводит из себя главный тренер команды Леонид Слуцкий.

«Последний раз я был в тренажерном зале, смотрел телевизор — а там идут клипы Ольги Бузовой. Я говорю: «Что это? Кто так сделал?» Выяснилось, что так меня злит Леонид Викторович Слуцкий. Абсолютно нормальные рабочие отношения». Дмитрий Тарасов

По словам Дмитрия Тарасова, отношение с телеведущей остались далеко в прошлом. Сейчас он счастлив с женой — моделью Анастасией Костенко, которая подарила ему уже двух дочек. Кстати, жена игрока пробует делать карьеру на казанском телевидении. Ее футболист считает лучшей в мире мамой.

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Напомним, что брак с Костенко — третий по счету для игрока. В первых двух союзах он счастья не обрел и каждый раз расставался со скандалами. С первой женой он долго судился по поводу алиментов. Бузова же отмечала, что игрок оставил ее ни с чем после расставания.