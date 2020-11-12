Гражданский муж Гурченко объяснил, почему у актрисы не сложились отношения с дочерью

Гражданский муж актрисы Людмилы Гурченко музыкант Константин Купервейс в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему его жена никогда не дружила со своей единственной дочерью Марией Королевой.

«Их разность заключалась, в первую очередь, в таланте. Во вторую очередь в нежелании дочери кем-то стать, кем-то быть. Будь то медсестра хорошая, актриса, танцовщица. Маша не хотела ничего делать. Люся ей сказала: «Ты должна быть хорошей женой и хорошей матерью». Люся с Машей не ругалась. Просто она ей говорила: «Ну, что, Бог обидел тебя». Она Машу этим не унижала совершенно». Константин Купервейс

Как отметил музыкант, отношения с дочкой у Гурченко окончательно разладилась, когда та вышла замуж. «Маша прожила очень несчастливую жизнь. У нее просто не было любви. Она вышла замуж за Сашу, но он ее не любил. Саша верил, что Людмила Марковна станет ее продвигать», — заметил Купервейс.

Отметим, что незадолго до смерти Людмила Гурченко говорила про наследницу: «Мы с дочерью очень разные. И, наверное, очень правильно, что раньше актрисы не позволяли себе рожать. Или искусство или дети. В этой альтернативе что-то есть».