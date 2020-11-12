«Все отсмеялись»: Илья Соболев отметил, что шутки про коронавирус уже не интересны зрителям

Сам комик перенес свои выступления на следующий год.

У популярного комика Ильи Соболева из-за пандемии сорвался большой тур, включавший в себя, в том числе, и гастроли в Америке. 37-летний артист планирует свои выступления на 2021 год, но пока что не знает, смогут ли они состояться, и не будет ли нового запрета на концерты.

Звезда стендапа отметил, что никто не знает, насколько долго продлится пандемия, но при этом люди уже научились спокойно относиться к коронавирусу: страха, когда все бегут закупаться гречкой и туалетной бумагой, уже нет.

«И шутки про коронавирус уже никому не интересны. Все уже отсмеялись», — цитирует комика ФАН.

больше по теме Мамина модница: Асмус нарядила дочку от Харламова в платье из денима Семилетняя Настя растет настоящей красавицей и умницей.

Напомним, что осенью 2020 года Соболев не остался без работы — он ведет музыкальное шоу на канале ТНТ «Пой без правил». Благодаря ему стендап-артист еженедельно появляется на экранах в компании звезд шоу-бизнеса.