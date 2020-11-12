«Умеет красиво раздеться»: Чехова в лазурном бикини сверкнула неидеальной фигурой

Анфиса Чехова обладает шикарным бюстом, которому может позавидовать и экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович. Жесткими диетами и изнурительными тренировками знаменитость себя не изнуряет. Телеведущая в восторге от собственной фигуры и не забывает подчеркивать все то, чем щедро наградила ее природа соблазнительными нарядами с глубокими декольте.

Так, на пляже актриса предстала в лазурном купальнике, показав неидеальную фигуру. Да, Чехову едва ли можно сравнить с моделями-тростинками, но в своем весе светская львица выглядит весьма соблазнительно и пикантно.