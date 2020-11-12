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«Умеет красиво раздеться»: Чехова в лазурном бикини сверкнула неидеальной фигурой

Телеведущая обладает пышными формами и не стесняется этого.

«Умеет красиво раздеться»: Чехова в лазурном бикини сверкнула неидеальной фигурой
Анфиса Чехова. Фото: Instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова обладает шикарным бюстом, которому может позавидовать и экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович. Жесткими диетами и изнурительными тренировками знаменитость себя не изнуряет. Телеведущая в восторге от собственной фигуры и не забывает подчеркивать все то, чем щедро наградила ее природа соблазнительными нарядами с глубокими декольте.

Так, на пляже актриса предстала в лазурном купальнике, показав неидеальную фигуру. Да, Чехову едва ли можно сравнить с моделями-тростинками, но в своем весе светская львица выглядит весьма соблазнительно и пикантно.

Телеведущая Анфиса Чехова
Анфиса Чехова в лазурном купальнике блеснула неидеальной фигурой на пляже. Фото: Instagram.com/achekhova

«Фигура с изюминкой», «Бедра очень пышные», «Зачем худеть, все прекрасно!!», «Умеет красиво раздеться», «Анфиса, какой мягкий у вас животик», «Слишком сексуально», «Шикарная дива», «Очень сладкая, как сдоба», «Чувственная нимфа», «Фигурка улетная», «Вашему телу можно только позавидовать», «Эффектная дама, просто мечта», — пишут фолловеры.

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