«Умеет красиво раздеться»: Чехова в лазурном бикини сверкнула неидеальной фигурой

Анфиса Чехова обладает шикарным бюстом, которому может позавидовать и экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович. Жесткими диетами и изнурительными тренировками знаменитость себя не изнуряет. Телеведущая в восторге от собственной фигуры и не забывает подчеркивать все то, чем щедро наградила ее природа соблазнительными нарядами с глубокими декольте.
Так, на пляже актриса предстала в лазурном купальнике, показав неидеальную фигуру. Да, Чехову едва ли можно сравнить с моделями-тростинками, но в своем весе светская львица выглядит весьма соблазнительно и пикантно.
«Фигура с изюминкой», «Бедра очень пышные», «Зачем худеть, все прекрасно!!», «Умеет красиво раздеться», «Анфиса, какой мягкий у вас животик», «Слишком сексуально», «Шикарная дива», «Очень сладкая, как сдоба», «Чувственная нимфа», «Фигурка улетная», «Вашему телу можно только позавидовать», «Эффектная дама, просто мечта», — пишут фолловеры.