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«Нивелирует возраст»: Васильев показал жакет, который молодит женщин

Его модель разработала много лет назад Коко Шанель.

«Нивелирует возраст»: Васильев показал жакет, который молодит женщин
Александр Васильев. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Александр Васильев в эфире шоу «Модный приговор» на Первом канале объяснил, чем хорош жакет в стиле Chanel. Его разработала знаменитый модельер Коко Шанель много лет назад, однако реплики наряда до сих пор в трендах.

По словам историка моды, знаменитая кутюрье смогла открыть свой Дом моды уже в достаточно внушительном возрасте, прожив непростую жизнь и пройдя длинный путь к славе. Фирменные жакеты из твида с характерным внешним видом она стала выпускать, когда ей самой исполнилось уже 70 лет. Именно поэтому модельер продумала такой крой, который бы визуально молодил женщину.

Васильев назвал жакет, который омолаживает и подчеркивает статус владелицы
Васильев назвал жакет, который омолаживает и подчеркивает статус владелицы. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

«Она стала творить подобного рода жакеты, отделанные характерными деталями. А именно металлизированной цепочкой и тесьмой. Эти элементы нивелируют возраст. Мои комплименты вашему выбору. Такой жакет можно носить и 70 лет, и в 17», — прокомментировал историк моды комплект, составленный «народным стилистом» для героини шоу Вероники.

Васильев назвал жакет, который омолаживает и подчеркивает статус владелицы
Васильев назвал жакет, который омолаживает и подчеркивает статус владелицы. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

К слову, девушка в итоге выбрала именно наряды непрофессионального фэшн-специалиста, сделав его победителем в борьбе со фэшн-экспертами шоу.

Отметим также, что Эвелина Хромченко также высоко оценила представленный комплект, заметив в числе плюсов сочетание статусного жакета с облегающим черным комбинезоном. По ее мнению, так образ стал выглядеть более современно и молодежно.

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