«Нивелирует возраст»: Васильев показал жакет, который молодит женщин

Его модель разработала много лет назад Коко Шанель.

Александр Васильев в эфире шоу «Модный приговор» на Первом канале объяснил, чем хорош жакет в стиле Chanel. Его разработала знаменитый модельер Коко Шанель много лет назад, однако реплики наряда до сих пор в трендах.

По словам историка моды, знаменитая кутюрье смогла открыть свой Дом моды уже в достаточно внушительном возрасте, прожив непростую жизнь и пройдя длинный путь к славе. Фирменные жакеты из твида с характерным внешним видом она стала выпускать, когда ей самой исполнилось уже 70 лет. Именно поэтому модельер продумала такой крой, который бы визуально молодил женщину.

«Она стала творить подобного рода жакеты, отделанные характерными деталями. А именно металлизированной цепочкой и тесьмой. Эти элементы нивелируют возраст. Мои комплименты вашему выбору. Такой жакет можно носить и 70 лет, и в 17», — прокомментировал историк моды комплект, составленный «народным стилистом» для героини шоу Вероники.

К слову, девушка в итоге выбрала именно наряды непрофессионального фэшн-специалиста, сделав его победителем в борьбе со фэшн-экспертами шоу.

Отметим также, что Эвелина Хромченко также высоко оценила представленный комплект, заметив в числе плюсов сочетание статусного жакета с облегающим черным комбинезоном. По ее мнению, так образ стал выглядеть более современно и молодежно.