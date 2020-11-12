«54 года вместе»: Владимир Пресняков поздравил звездных родителей со свадьбой

Как отметил музыкант, он безумно любит своих родных людей.

Музыкант Владимир Пресняков – младший в Instagram тепло поздравил с 54-й годовщиной свадьбы, которая в народе называется свадьбой Зевса, своих звездных родителей — Владимира Преснякова – старшего и Елену Преснякову. Он поделился их снимком, сделанным много лет назад. На фотографии Владимир и Елена запечатлены еще совсем молодые.

«54 года вместе! Мои дорогие папа и мама! Безумно люблю вас! Живите долго!» Владимир Пресняков

«Петровичи любимые», «Красивейшая пара СССР. Дай бог им здоровья, радости и любви. Долгих совместных лет жизни», «Поздравляю наших любимых Пресняковых-старших. Наша любимая семья», «Обожаю их с начала восьмидесятых годов. Дай бог родным счастья и здоровья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что жена Владимира Преснякова – старшего долгие годы выступала в популярном ансамбле «Самоцветы». Сам он также играл в этом музыкальном коллективе. Сегодня у Пресняковых-старших уже трое внуков: Никита, Артемий и Иван.