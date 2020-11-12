«Единственная в мире»: Киркоров похвастался эксклюзивной сумкой на съемках с Манукяном

На телеканалах полным ходом идет подготовка новогодних передач и концертов с участием звезд. Король отечественной поп-музыки Филипп Киркоров в этом году выступает вместе с блогером Давой, бойфрендом Ольги Бузовой. Их хит «Ролекс» гремит на всех музыкальных площадках. И Киркоров показал кадры со съемок для телеканала «Муз-ТВ».

Вместе с Киркоровым и Манукяном в кадре — уникальный экземпляр сумки Louis Vuitton. На нем Филипп сделал дополнительный акцент, посвятив аксессуару даже отдельный пост в Instagram.

«Так получилось, что отдельную роль в номере «Ролекс» для @muztv выделили уникальной сумке @louisvuitton, которую мне подарили на фестивале в Дубае, — рассказал Киркоров. И подчеркнул: «Когда ты единственная в мире, тебе можно все! Даже на ТВ экране!».

Сумка и вправду уникальная. Монограммы на ней переливаются всеми цветами радуги в свете софитов. Киркоров доверил ее Манукяну, и тот повесил сумку себе на плечо.

Кстати, недавно хвасталась эксклюзивной вещью в своем гардеробе жена Евгения Петросяна. Татьяна Брухунова показала единственный экземпляр пуховика, изготовленный специально для нее.