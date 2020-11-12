«Маменькин сынок»: Проскурякова облачилась в пышное свадебное платье ради съемок клипа

Юлия Проскурякова не только записывает новые хиты, она также учится в ГИТИСе. Возлюбленная именитого композитора Игоря Николаева с легкостью нашла общий язык с Примадонной отечественного шоу-бизнеса. Ко всему прочему, дети Максима Галкина — семилетние двойняшка Гарри и Лиза подружились с дочкой музыканта — маленькой Вероникой. От предыдущих отношений у Николаева есть уже взрослая дочь, тезка его нынешней жены — Юлия. Она живет в Штатах.

«Наконец-то премьера клипа на песню «Маменькин сынок», — отметила певица, поделившись свежими кадрами со съемочной площадки.

Ради съемок в клипе Юлия Проскурякова облачилась в пышное свадебное платье, позируя рядом с «новоиспеченным женихом». Одной из главных деталей в костюмах стали защитные маски — певица надела маску с надписью — невеста, а ее партнер по съемкам с надписью — жених. В условиях пандемии коронавируса этот аксессуар был по-особенному актуален.

Напомним, что в одном из своих интервью певица призналась, что живет душа в душу с Игорем Николаевым. Музыкант даже оборудовал для своей возлюбленной гардеробную, которая заняла целую комнату. Там есть примерочные, стеллажи для вещей, огромные зеркала и диваны.