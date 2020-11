«Ванечке уже три недели»: новорожденный сын Подольской и Преснякова отметил первую дату

View this post on Instagram

Ребята! Не выкладываю ничего потому что сейчас особо нечего . Засела Дома с детьми ( о, как это звучит - с детьми , Мама дорогая 😁) . Очень боюсь короновируса. Все отменили . Новый год Дома . Как не печально , но мне вся эта пауза в жизни на руку . Нет ощущения, что я что-то упускаю .. ну а Ванечке завтра уже 3 недели .❤️ Вова сегодня пригласил меня в ресторан 😱. Короче я в панике , как оставить ... молока запасик сделала . Кстати - кормить для меня самое большое удовольствие на свете !!! Чистый кайф , за который стоит в некоторых случаях и побороться ☺️. Вечером придётся влезать в свой прежний размер одежды 😁 . Пока сомневаюсь влезет ли п ...па 🤦🏼‍♀️ потом расскажу 😂Заканчиваю свой сбивчивый рассказ, сейчас Тёма вернётся из сада 🙄 Всех обнимаю и верю , что жизнь станет прежней к лету точно ❤️