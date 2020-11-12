«Ванечке уже три недели»: новорожденный сын Подольской и Преснякова отметил первую дату

В семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова – младшего долгожданное пополнение произошло три недели назад, 22 октября. Второй сын, которого назвали Ваней, растет не по дням, а по часам.

Сама молодая мамочка призналась, что ей сейчас абсолютно некогда заниматься микроблогом — все время она посвящает детям. «Засела дома», — подчеркивает Подольская. Но с учетом ограничений, которые введены в городе из-за коронавируса, у звезды нет ощущения, что жизнь проходит мимо, как это случается со многими мамами в декрете.

«Очень боюсь короновируса. Все отменили. Новый год дома. Как не печально, но мне вся эта пауза в жизни на руку. Нет ощущения, что я что-то упускаю… ну, а Ванечке уже три недели», — отметила Подольская.

Звездная мама призналась, что больше всего ей нравится кормить сыночка, от искусственной смеси она отказалась. «Чистый кайф», — подчеркнула Подольская.

Накануне муж пригласил Подольскую в ресторан — это их первый выход после рождения второго ребенка, который они приурочили к его маленькой важной дате — трем неделям от появления на свет.