«Ванечке уже три недели»: новорожденный сын Подольской и Преснякова отметил первую дату

В семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова – младшего долгожданное пополнение произошло три недели назад, 22 октября. Второй сын, которого назвали Ваней, растет не по дням, а по часам.
Сама молодая мамочка призналась, что ей сейчас абсолютно некогда заниматься микроблогом — все время она посвящает детям. «Засела дома», — подчеркивает Подольская. Но с учетом ограничений, которые введены в городе из-за коронавируса, у звезды нет ощущения, что жизнь проходит мимо, как это случается со многими мамами в декрете.
«Очень боюсь короновируса. Все отменили. Новый год дома. Как не печально, но мне вся эта пауза в жизни на руку. Нет ощущения, что я что-то упускаю… ну, а Ванечке уже три недели», — отметила Подольская.
View this post on Instagram
Ребята! Не выкладываю ничего потому что сейчас особо нечего . Засела Дома с детьми ( о, как это звучит - с детьми , Мама дорогая 😁) . Очень боюсь короновируса. Все отменили . Новый год Дома . Как не печально , но мне вся эта пауза в жизни на руку . Нет ощущения, что я что-то упускаю .. ну а Ванечке завтра уже 3 недели .❤️ Вова сегодня пригласил меня в ресторан 😱. Короче я в панике , как оставить ... молока запасик сделала . Кстати - кормить для меня самое большое удовольствие на свете !!! Чистый кайф , за который стоит в некоторых случаях и побороться ☺️. Вечером придётся влезать в свой прежний размер одежды 😁 . Пока сомневаюсь влезет ли п ...па 🤦🏼♀️ потом расскажу 😂Заканчиваю свой сбивчивый рассказ, сейчас Тёма вернётся из сада 🙄 Всех обнимаю и верю , что жизнь станет прежней к лету точно ❤️
Звездная мама призналась, что больше всего ей нравится кормить сыночка, от искусственной смеси она отказалась. «Чистый кайф», — подчеркнула Подольская.
Накануне муж пригласил Подольскую в ресторан — это их первый выход после рождения второго ребенка, который они приурочили к его маленькой важной дате — трем неделям от появления на свет.