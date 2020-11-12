«Это детство»: Татьяна Кравченко из «Сватов» предстала на школьном фото «из сундука»

Фотография, судя по всему, была сделана во второй половине шестидесятых годов.

На фанатской страничке звезды сериала «Сваты» Татьяна Кравченко в Instagram появился снимок актрисы времен, когда она посещала школу. На кадре можно увидеть ее в далекой юности. Фотография сделана во второй половине шестидесятых годов.

«Это детство», — кратко подписали кадр фанаты Татьяны Кравченко.

«Какая девочка-припевочка», «Вы с детства красавица. Такая лапочка», «Наша любимая актриса», «Ну да, детство очень хорошо, но мы тогда вас не знали. А знаем сейчас! Вот такую прекрасную и шикарную женщину, которой так хочется подражать, но не у каждой получается», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Татьяне Кравченко, которую все полюбили по роли Валюхи из «Сватов», сейчас 66 лет. Она — народная артистка России. Все фанаты сериала с нетерпением ждут выхода седьмой части проекта, но в связи с пандемией он появится на экранах позже. Ранее актер Федор Добронравов, который также сыграл одну из главных ролей в «Сватах», отмечал, что раньше 2021 года съемки ленты не продолжатся.