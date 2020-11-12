Красная рыба, хлеб и кофе: Бузова показала свой незамысловатый завтрак

Трапеза оказалась простой по смыслу, но дорогой по содержанию.

Ольга Бузова живет в сложном ритме — девушка задействована в нескольких телевизионных проектах, записывает новые песни, выступает с концертами и выпускает косметику. Она продолжает вести «Дом-2», появляется на различных шоу ТНТ и участвует в программе Первого канала «Ледниковый период».

Буквально накануне она выпустила новый трек «Хейт», вспомнив не только про падения на ледовую арену в проекте главного канала страны, но и жизненные встряски. Своей песней звезда решила вдохновить поклонников на преодоление неудач и движение вперед, к успеху.

В таком графике, как оказалось, ей сложно найти время даже на еду. В личном блоге она рассказала, что завтракает порой уже в конце дня и показала одну из своих утренних трапез. Она оказалась довольно сдержанной. Оля решила отведать красную рыбу с лимоном и хлебом со злаками. В качестве напитка она выбрала кофе с молоком.