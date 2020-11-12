«Зла никакого не осталось»: Черно и Оганесян отказались возвращаться на «Дом-2»

Минувшим летом у участников реалити-шоу «Дом-2» Александры Черно и Иосифа Оганесяна родился первенец. В сентябре, после крещения малыша, пара вернулась на телестройку. Однако в новом качестве и расширенным составом семья уже не смогла втиснуться в те рамки, которые раньше занимала. И Черно пожаловалась сначала на провокации со стороны участников и ведущих, а потом и вовсе собрала вещи и покинула проект.

Несколько недель Черно и Оганесян находились в подвешенном состоянии – они хотели вернуться на проект. Черно откровенно рассказала подписчикам в микроблоге, что встречалась с продюсерами шоу, обговаривала условия, а также свои дальнейшие шаги. И сначала объявила, что возвращается. А потом – затишье. Поклонники замерли перед телевизорами в ожидании появления любимой пары, но их все не было…

А накануне Черно объявила – они не вернутся, и отправились вывозить вещи, оставшиеся в «Доме-2».

«Некая легкая грусть. Если честно, зла вообще никакого не осталось, просто легкая грусть», — призналась экс-звезда «Дома-2». И отметила: «Все-таки это одна четвертая часть моей жизни. Но все самое лучшее впереди!».

«Я там любила, дружила. Вышла замуж, родила ребенка. Пора и честь знать», — резюмировала Черно.

«Если честно, мне трудно что-то говорить, так как очень сложно далось это решение. Скажу кратко — И мы счастливы!!!» — подписала снимок Черно.

Напомним, Черно пришла на проект весной 2017 года. Она сразу же завоевала любовь телезрителей, подкупив их своей харизмой, прямотой и открытостью. Позже к ней пришел хореограф Иосиф Оганесян, начались отношения, которые часто сопровождались ссорами и сценами ревности. Но в конце 2018 года они поженились. Теперь Черно считает Оганесяна идеальным отцом и демонстрирует поклонникам, как он помогает ей с трехмесячным сыном Стефаном.