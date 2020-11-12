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«Это обидно!»: Максим Виторган объяснил, почему ему стал ненавистен спектакль «День радио»

Актер с коллегами играет его на сцене уже 20 лет, и он ему откровенно надоел.

«Это обидно!»: Максим Виторган объяснил, почему ему стал ненавистен спектакль «День радио»
Максим Виторган. Фото: Globallookpress.com

Актер Максим Виторган в эфире YouTube-шоу «Георгий за кадром» объяснил, почему хочет отказаться от популярной постановки на сцене «День радио», в которой он задействован уже много лет.

Максим Виторган и Ксения Собчак
Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: Globallookpress.com

«Будь он проклят! Мы играем его 20 лет. Пожилые (люди), которые пытаются на сцене что-то выжать из себя, какой-то юмор. Надоело, сил уже нет. Испытываешь легкое чувство неловкости. Полный зал зрителей, все хохочут — и это очень обидно».

Максим Виторган

Также актер заявил, что во времена его женитьбы на светской львице Ксении Собчак он практически перестал получать интересные работы в кино. На протяжении целого года о нем никто не вспомнил из режиссеров. Все из-за неоднозначной личности жены, которая была в те годы в опале на телевидении.

Максим Виторган и Ксения Собчак сыграли свадьбу в 2013 году. Вместе они были на протяжении шести лет. В 2016 году у пары родился сын Платон.

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