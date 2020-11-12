«Самое неприятное время начинается»: Асмус рассказала, как проводит ночи после развода

Как отметила актриса, больше всего в жизни она не любит холод.

Актриса Кристина Асмус в Instagram заявила, что ей сильно не нравится холод и зима. Она в связи с этим испытывает серьезный дискомфорт.

«Самое неприятное время для меня начинается. До весны я буду как зомби. И полгода спать в обнимку с обогревателем. Ну, хоть с кем-то. Я не люблю холод. Всегда и везде мерзну. По мне лучше +53, чем +12. Даже +18 для меня — холодрыга». Кристина Асмус

Как отметила актриса, ей очень не нравится носить верхнюю одежду, шапки и носки, но все-таки приходится. Она никогда не спит под кондиционером и с открытым окном. Даже летом. По ее словам, весна и лето для нее пролетают стремительно, а осень и зима тянутся вечно.

Напомним, что Кристина Асмус несколько месяцев назад рассталась с шоуменом и резидентом «Камеди Клаб» Гариком Харламовым. Сейчас она одинока. А вот ее бывший муж, судя по всему, закрутил роман со звездой сериала «Гусар» Екатериной Ковальчук. Их вместе видели на отдыхе в Сочи.