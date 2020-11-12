«Самое неприятное время начинается»: Асмус рассказала, как проводит ночи после развода

Актриса Кристина Асмус в Instagram заявила, что ей сильно не нравится холод и зима. Она в связи с этим испытывает серьезный дискомфорт.
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Вышла я сегодня в 5 утра на съёмки, а на улице -2!! 🥶 Ну блин.., я так не играю 🤪 Самое неприятное время для меня начинается... 🙈 До весны я буду как зомби. И полгода спать в обнимку с обогревателем (ну хоть с кем-то 😂😂😂) Я не люблю холод 🥴 Всегда и везде мёрзну. По мне лучше +53, чем +12. Даже +18 для меня - холодрыга ❄️ Я не люблю верхнюю одежду, кофты, шапки и носки 🧦🧣 Ветер - вообще мутный какой-то 😂 Я никогда не сплю под кондиционером и с открытым окном, даже летом. Короче, я ппц какая мерзлячка. Всё, ухожу в спячку до весны 🐻 И главное как мучительно дооолго тянется это время. И как быстро пролетает весна/лето. А вы как к холоду? Лояльны? 😂
«Самое неприятное время для меня начинается. До весны я буду как зомби. И полгода спать в обнимку с обогревателем. Ну, хоть с кем-то. Я не люблю холод. Всегда и везде мерзну. По мне лучше +53, чем +12. Даже +18 для меня — холодрыга».
Как отметила актриса, ей очень не нравится носить верхнюю одежду, шапки и носки, но все-таки приходится. Она никогда не спит под кондиционером и с открытым окном. Даже летом. По ее словам, весна и лето для нее пролетают стремительно, а осень и зима тянутся вечно.
Напомним, что Кристина Асмус несколько месяцев назад рассталась с шоуменом и резидентом «Камеди Клаб» Гариком Харламовым. Сейчас она одинока. А вот ее бывший муж, судя по всему, закрутил роман со звездой сериала «Гусар» Екатериной Ковальчук. Их вместе видели на отдыхе в Сочи.