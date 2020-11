«Самое неприятное время начинается»: Асмус рассказала, как проводит ночи после развода

View this post on Instagram

Вышла я сегодня в 5 утра на съёмки, а на улице -2!! 🥶 Ну блин.., я так не играю 🤪 Самое неприятное время для меня начинается... 🙈 До весны я буду как зомби. И полгода спать в обнимку с обогревателем (ну хоть с кем-то 😂😂😂) Я не люблю холод 🥴 Всегда и везде мёрзну. По мне лучше +53, чем +12. Даже +18 для меня - холодрыга ❄️ Я не люблю верхнюю одежду, кофты, шапки и носки 🧦🧣 Ветер - вообще мутный какой-то 😂 Я никогда не сплю под кондиционером и с открытым окном, даже летом. Короче, я ппц какая мерзлячка. Всё, ухожу в спячку до весны 🐻 И главное как мучительно дооолго тянется это время. И как быстро пролетает весна/лето. А вы как к холоду? Лояльны? 😂