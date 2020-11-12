«Из плохого сценария не получится хороший фильм»: Ольга Любимова раскритиковала детское кино

Как отметила министр культуры, ее удивляет тот факт, что детское кино многим не нравится.

Министр культуры России Ольга Любимова в студии «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском радио» раскритиковала российское детское кино.

«Мне не нравится, что детское кино многим не нравится. Мы в министерстве культуры следим, чтобы зрители всех возрастов имели возможность сходить в кино на отечественные картины. Кино начало вставать на ноги с 2006 года. Они самые молодые, подростки. Учатся, ошибаются». Ольга Любимова

Как отметила Любимова, в детском кино были только отдельные хорошие примеры, которые пришлись по душе зрителю, но они не говорят о какой-то тенденции. «Дети спрашивают: «А где наше кино?» В министерстве культуры был конкурс — откровенно слабый. Только 14 проектов мы поддержали. Все остальное — профанация и конъюнктурщина. Кинокомпании представляли по три проекта, но лучше бы был один, но хороший. В основном, это не для детей, не для семьи, просто плохо написано. Из плохого сценария не получится хороший фильм», — заметила она.

Ранее Любимова заявила, что именно сфера кино сильнее остальных в культуре пострадала от коронавируса. Сейчас разрабатываются варианты поддержки.