«В духе old school»: Канделаки примерила под классический тренч кожаные брюки и бра-бандо

Тина Канделаки слывет большой модницей, причем журналистка опирается на собственный вкус, комбинируя подчас весьма неожиданные вещи. Она любит эпатировать и удивлять публику необычными комплектами, к примеру, сочетая спортивные брюки и босоножки на каблуке. Или классический костюм и строгую прическу с грубыми кедами.
Один из ее последних луков также привлек внимание публики. В личном блоге звезда запечатлелась на фоне дома с собаками, примерив классический тренч, кожаные брюки, плавно перетекающие в аналогичные по фактуре сапоги. Также на ней оказалась расстегнутая полосатая рубаха, демонстрирующая под собой топ бра-бандо. Оценить стиль ведущей Teleprogramma.pro попросила стилиста Эллу Маковей.
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Ну что, с днём рождения меня! И знаете, что? ⠀ Я не буду сейчас сочинять поздравление себе самой, а напишу письмо в прошлое. Той самой 16-летней Тинатин, Тике, как называли меня в Тбилиси друзья, которая даже не представляет себе, какая жизнь ждет ее впереди) ⠀ Привет, дорогая Тина! Вот тебе и исполнилось 16 лет. У тебя сейчас захватывает дух от работы на телевидении и радио, ты жадно учишься у своих наставников и надеешься стать самой известной теле- и радиоведущей Грузии. ⠀ Я не буду делать тебе подсказок, не буду говорить, каких ошибок не надо совершать, потому что однажды, через много лет, ты окажешься в моей точке и поймешь, что все делала правильно. А то, что делала неправильно, — тоже правильно, иначе как бы ты оказалась в той точке, в которой ты оказалась в свои 45. ⠀ Жизнь состоит из удач и предательств. И в каждом из этих полюсов ты можешь найти источник энергии для движения вперед. Во всем этом есть смысл, который не понятен в моменте, но становится понятным со временем, когда ясно видишь, что каждое действие, плохое или хорошее, — это топливо в твоём личном моторе, так что благодари тех, кто будет помогать тебе развиваться, и не обращай внимания на завистников. Обсуждают только тех, кто что-то делает. ⠀ В общем, иди вперёд молча!
«Тина представила поклонникам фотосессию в духе old school. Этот прием часто используют в своих рекламных компаниях такие модные дома, как Ralf Lauren и Tommy Hilfinger, традиционно ориентирующихся на представителей middle-класса. Загородный дом с участком в классическом стиле, собаки крупных пород — все это отсыл к респектабельности, успеху, традиционным ценностям старшего поколения среднего класса. На этом фоне осенний образ Тины выглядит органично. Естественный макияж, легкая укладка каре с прямым пробором — Тина умеет подчеркнуть свою природную красоту. Классический тренч бежевого цвета, строгая сорочка с отложным воротником в вертикальную полоску — современные базовые маркеры статуса. Темные кожаные брюки и высокие остроносые сапоги на небольшом устойчивом каблуке — атрибуты размеренной загородной жизни.
Но обратим внимание на детали. Рубашка слишком расстегнута для сдержанной классики. Вместо женственного кружева — простой трикотажный бра-бандо, который из-за выбранного оттенка смотрится несколько неопрятно. На фотографии совсем теряется пояс-цепь, выполненный как традиционное монисто. А ведь эта этническая деталь при иной подаче могла бы стать изюминкой образа. В свое время монисто, изготовленное из золота, серебра, являлось так называемым неприкосновенным запасом, находящимся при владелице и указывающим ее статус», — рассказала Элла Маковей.
Справка Teleprogramma.pro: Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.
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Всем bonjour! Соломенные #сумки - #тренд лета и всесезонная любовь француженок. Мое мнение непопулярно: #Сумки из соломы должны стоить дёшево! Как, например, циновки или эко-коврики для пляжа. Это утилитарный #аксессуар и жизнь его коротка. Странно отдавать за них по 300€ 💸Я очень долго и придирчиво искала свою "идеальную" корзинку. Потому что торчащие "занозы" в плетенках из масс-маркета - это ужас-ужас и для одежды и для тела. В карусели подборка плетёных сумок от Французских брендов Jaquemus @jacquemus и Maison NН Paris @maisonnhparis , а также Vanessa Bruno @vanessabruno и Muuñ @muunbags (с последним брендом случилось что-то непонятное, своего он-лайн бутика у них нет, а с мульти-площадок типа net-a-porte они исчезли); Теперь "будем искать" то же, но с перламутровыми пуговицами! И вот что ещё: я не знаю, как можно дезинфицировать солому (привет, #пандемия). У моей ручки деревянные, я протираю их салфеткой со спиртом. Подкладка вынимается и стирается. А вот солома?! У кого есть? Что делаете? #bonjour_тренд