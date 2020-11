«В духе old school»: Канделаки примерила под классический тренч кожаные брюки и бра-бандо

View this post on Instagram

Ну что, с днём рождения меня! И знаете, что? ⠀ Я не буду сейчас сочинять поздравление себе самой, а напишу письмо в прошлое. Той самой 16-летней Тинатин, Тике, как называли меня в Тбилиси друзья, которая даже не представляет себе, какая жизнь ждет ее впереди) ⠀ Привет, дорогая Тина! Вот тебе и исполнилось 16 лет. У тебя сейчас захватывает дух от работы на телевидении и радио, ты жадно учишься у своих наставников и надеешься стать самой известной теле- и радиоведущей Грузии. ⠀ Я не буду делать тебе подсказок, не буду говорить, каких ошибок не надо совершать, потому что однажды, через много лет, ты окажешься в моей точке и поймешь, что все делала правильно. А то, что делала неправильно, — тоже правильно, иначе как бы ты оказалась в той точке, в которой ты оказалась в свои 45. ⠀ Жизнь состоит из удач и предательств. И в каждом из этих полюсов ты можешь найти источник энергии для движения вперед. Во всем этом есть смысл, который не понятен в моменте, но становится понятным со временем, когда ясно видишь, что каждое действие, плохое или хорошее, — это топливо в твоём личном моторе, так что благодари тех, кто будет помогать тебе развиваться, и не обращай внимания на завистников. Обсуждают только тех, кто что-то делает. ⠀ В общем, иди вперёд молча!