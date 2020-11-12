«В духе old school»: Канделаки примерила под классический тренч кожаные брюки и бра-бандо

Тина Канделаки слывет большой модницей, причем журналистка опирается на собственный вкус, комбинируя подчас весьма неожиданные вещи. Она любит эпатировать и удивлять публику необычными комплектами, к примеру, сочетая спортивные брюки и босоножки на каблуке. Или классический костюм и строгую прическу с грубыми кедами.

Один из ее последних луков также привлек внимание публики. В личном блоге звезда запечатлелась на фоне дома с собаками, примерив классический тренч, кожаные брюки, плавно перетекающие в аналогичные по фактуре сапоги. Также на ней оказалась расстегнутая полосатая рубаха, демонстрирующая под собой топ бра-бандо. Оценить стиль ведущей Teleprogramma.pro попросила стилиста Эллу Маковей.

«Тина представила поклонникам фотосессию в духе old school. Этот прием часто используют в своих рекламных компаниях такие модные дома, как Ralf Lauren и Tommy Hilfinger, традиционно ориентирующихся на представителей middle-класса. Загородный дом с участком в классическом стиле, собаки крупных пород — все это отсыл к респектабельности, успеху, традиционным ценностям старшего поколения среднего класса. На этом фоне осенний образ Тины выглядит органично. Естественный макияж, легкая укладка каре с прямым пробором — Тина умеет подчеркнуть свою природную красоту. Классический тренч бежевого цвета, строгая сорочка с отложным воротником в вертикальную полоску — современные базовые маркеры статуса. Темные кожаные брюки и высокие остроносые сапоги на небольшом устойчивом каблуке — атрибуты размеренной загородной жизни.

Но обратим внимание на детали. Рубашка слишком расстегнута для сдержанной классики. Вместо женственного кружева — простой трикотажный бра-бандо, который из-за выбранного оттенка смотрится несколько неопрятно. На фотографии совсем теряется пояс-цепь, выполненный как традиционное монисто. А ведь эта этническая деталь при иной подаче могла бы стать изюминкой образа. В свое время монисто, изготовленное из золота, серебра, являлось так называемым неприкосновенным запасом, находящимся при владелице и указывающим ее статус», — рассказала Элла Маковей.

Справка Teleprogramma.pro: Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.