«Используем как лавочку для гостей»: Солнцев рассказал, что сделал с гробом для пожилой жены

По словам фрика, он отдал за него 14 тысяч рублей.

Шоумен и фрик Гоген Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал, что стало с гробом, который он купил для своей пожилой жены Екатерины Терешкович.

«Гроб мы на дачу отвезли. На дрова думали пустить, но нам сказали, что это плохая примета — сжигать гроб. Поэтому сняли крышку, перевернули, накрыли чехлом и используем как лавочку для гостей на веранде. Кстати, гроб стоил в районе 14 тысяч рублей. Один из самых дешевых». Гоген Солнцев

Ранее Гоген Солнцев рассказывал, что приобрел гроб для Екатерины Терешкович, так как она «готовилась к смерти». Впрочем, когда гроб был доставлен в дом к фрику, то супруга заставила Гогена самого лечь в него. Умирать по каким-то причинам она передумала.

Напомним, что Солнцев и Терешкович в свое время очень часто появлялись на телевидении. Программы с их участием пользовались огромной популярностью. Правда, сейчас интерес к этим персонам стал несколько ослабевать.