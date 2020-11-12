«В Дубае веди себя как дубайцы»: Собчак выбрала для Эмиратов стиль в хиджабе

Эмираты и Мальдивы стали для звезд отечественного шоу-бизнеса главными отпускными направлениями этой осенью. На Мальдивах отметились Тимати с дочкой, Джиган со своей семьей, Елена Летучая, Анфиса Чехова, а также Маша Горбань. Дубаи выбрали для отдыха Иосиф Пригожин с женой Валерией, Филипп Киркоров с детьми, Кети Топурия, а также Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым и сыном.

Светская львица уже по традиции не стала сразу выкладывать в Сеть фотографии из жарких стран. И только по возвращении в Москву стала радовать своих поклонников снимками с супругом и ребенком с побережья Персидского залива. Ранее Ксения рассказывала, что делает это намеренно. Дескать, так ее будет сложнее отследить недоброжелателям.

То, что ведущая думает о своей безопасности, подтверждает и ее последний кадр из Эмиратов. Собчак позировала в пустыне, по восточным традициям надев хиджаб ярко-алого цвета.