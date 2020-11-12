«Продюсеры теряют миллиарды»: Любимова рассказала, какая сфера сильно пострадала от пандемии

Министр культуры России Ольга Любимова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала, какая сфера пострадала сильнее всего из-за коронавируса.

«Пока мы держимся. Нас поддержало правительство. Пока у нас нет откровенно выпадающих сфер по сравнению с европейскими коллегами. Кино, конечно, очень сильно пострадало. Они же аренду платят. Это частный бизнес. Сейчас мы думаем, как их поддержать». Ольга Любимова

Как отметила Любимова, в каждом регионе ситуация в сфере киноиндустрии разная. «Есть регионы, где вообще кинотеатры не открылись, а есть те, где ограничения не такие строгие, как в Москве. В столице в зал, как известно, теперь можно пускать только 25 процентов зрителей. Всех нужно поддерживать. Наши продюсеры все равно приготовили новогодний репертуар. Если не разрешат идти в кино, то, конечно, не пойдем. Но традиция ходить в кинотеатры под Новый год в нашей стране есть. Сейчас таких сборов, как раньше, конечно, не будет. Продюсеры теряют миллиарды. Но они своего зрителя не оставляют», — заметила Любимова.

Напомним, что Ольги Любимова стала министром культуры в январе 2020 года. В мае она сама переболела коронавирусом, после чего вернулась к исполнению своих обязанностей.