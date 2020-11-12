Стильная звезда: Нюша в кожаной терракотовой юбке устроила танцы

30-летняя певица Нюша сохранила отличную форму после рождения дочери Симбы в 2018 году. Ее главным вдохновителем все это время является 40-летний муж Игорь Сивов, который специализируется на тренингах личностного роста.

Мужчина уже второй раз в браке и имеет двоих сыновей от первой жены. Для артистки — это первый опыт создания семьи. И, похоже, удачный. Супруги везде появляются вместе, а задорный нрав своей благоверной бизнесмен не только не пытается усмирить, но, напротив, поддерживает. Как бы ни пыталась звезда эпатировать публику, и как бы не осуждали ее хейтеры, мужчина всегда стоит горой за свою жену. Он уверен: его любимая хороша во всех проявлениях.

В одном из своих последних постов в социальных сетях девушка выложила динамичный ролик, на котором исполнила зажигательный танец в черной водолазке и актуальной кожаной юбке терракотового цвета.

Эвелина Хромченко замечала ранее на шоу «Модный приговор», что этот цвет в тренде, он очень универсален и легко сочетается с любыми другими оттенками. Кроме того, обладает интересным качеством — одновременно успокаивает и бодрит.