«Вложила всю себя»: Бузова выпустила новый трек «Хейт», рассказав про свои падения

Проект «Ледниковый период» оставил отпечаток на настроении Ольги Бузовой и вдохновил к выпуску нового трека под названием «Хейт». В нем девушка повествует о падениях не только в буквальном, но и в переносном смысле слова, стараясь вдохновить своих слушателей. Артистка уверена, что песня может стать хорошим мотиватором для ее поклонников.

«Мои хорошие, обычно раз в год, как правило, в ноябре, мы с вами собираемся на моих больших сольных концертах, где я всегда посвящаю вам мотивирующий трек. Этот год, несмотря на сложившуюся ситуацию в мире, не станет исключением. Я презентую вам свой новый мотивирующий трек «Хейт». Нам всем нужна сейчас поддержка и любовь. В социальных сетях, где сейчас во время нашей борьбы с вирусом стало еще больше #хейта и злобы, пусть моя песня вас поддержит. Пусть, несмотря на все падения и проблемы, мы с вами сможем снова подняться и жить, как хотим! Я посвящаю этот трек всем нам, тем, кто борется с негативом, но все равно поднимается и идет дальше, идет к своей цели, несмотря на боль и ножи в спину. Пусть он зарядит вас только на позитив, и придаст вам стойкости идти дальше… напролом», — написала она в личном блоге.

Ольга призналась, что эта композиция для нее — нечто особенное. «В каждую песню я вкладываю частичку себя, а в этот трек я вложила всю себя», — сказала она.

После запуска проекта в Сеть Бузова устроила банкет для коллег, которые помогали ей в работе. Звезда не поскупилась и накрыла богатый стол с экзотическими морепродуктами.