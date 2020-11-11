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«Чудесный вечер»: Подольская в цветастом мини-платье с юбкой гофре сходила на свидание с Пресняковым

Ранее певица призналась, с кем из семьи Аллы Пугачевой она смогла подружиться.

«Чудесный вечер»: Подольская в цветастом мини-платье с юбкой гофре сходила на свидание с Пресняковым
Наталья Подольская с мужем Владимиром Пресняковым-младшим и сыном Артемием. Фото: Instagram.com/nataliapodolskaya

Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший меньше месяца назад во второй раз стали родителями. У пары родился сын Иван. Также супруги воспитывают старшего наследника — Артемия. Для певицы этот ребенок стал первым, а у возлюбленного выпускницы «Фабрики звезд» уже был сын от Кристины Орбакайте — Никита. С ним, к слову, артистка сумела подружиться. Пасынок стал единственным из семьи Пугачевой, с кем, по словам Подольской, она с легкостью нашла общий язык. Девушка также подружилась и с женой внука Аллы Борисовны — 23-летней Аленой Красновой.

Певица Наталья Подольская с мужем Владимиром Пресняковым-младшим
Наталья Подольская с Владимиром Пресняковым – младшим. Фото: Instagram.com/nataliapodolskaya

«Чудесный получился вечер», — отметила певица.

«Первое свидание», — вторит возлюбленной Владимир Пресняков – младший.

Вместе с мужем Наталья сходила на свидание, доверив сыновей опытной няне. Для выхода в свет молодая мамочка выбрала цветастое мини-платье с юбкой гофре. Ее аутфит дополнили плотные черные колготки и ботильоны. На фото Подольская предстала в объятиях любимого мужа, продемонстрировав чувства к своей второй половинке.

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