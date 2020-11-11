Срочно госпитализировали: Сергей Светлаков подхватил коронавирус и попал в больницу

Судя по всему, шоумен сдал тест на CoViD-19 и результаты оказались положительными. Однако журналисты не могут выйти на связь с актером и узнать о ее самочувствии.

Сам Сергей Светлаков по поводу своего здоровья ничего не говорит. Журналисты не дозвонились до именитого артиста. Как передает life.ru со ссылкой на анонимного источника из окружения телеведущего, именитого артиста и экс-участника КВН срочно госпитализировали. В настоящее время Сергея переводят из Боткинской больницы в другое медицинское учреждение, которое было выделено для пациентов с подтвержденным коронавирусом, а точнее, в 52-ю больницу.

Стоит отметить, что о сложной борьбе с CoViD-19 ранее высказалась солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева. Певица уточнила, что выздоровление проходило очень тяжело, и все вполне могло закончиться трагедией, если бы не умелые действия медиков. Последним артистка безмерно благодарна. Звезда призналась, что именно врачи спасли ее семью, сохранили счастье ее детей, и этого Анна никогда не забудет.