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«Врачи сказали, что у дочки порок мозга»: Мария Кравченко вспомнила о сложной беременности

Актриса рассказала, что вряд ли станет мамой во второй раз.

«Врачи сказали, что у дочки порок мозга»: Мария Кравченко вспомнила о сложной беременности
Мария Кравченко. Фото: instagram.com/kravacomedy/

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко дала откровенное интервью о личной жизни, став гостьей YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

35-летняя юмористка рассказала, в каком страхе за здоровье дочери она жила еще будучи беременной. Во время одного из скринингов доктора Марии уточнили, что у малышки выявлены серьезные отклонения в развитии.

«Однажды врачи и вовсе поставили дочке диагноз порок мозга. Это значит, что ребенок просто овощ», — поделилась Мария Кравченко.

Звезда не хотела верить в страшный диагноз и нашла другого специалиста. Он успокоил Марию, сказав о том, в чем она и так была уверена: с ее ребенком все в порядке.

Миниатюрная Мария Кравченко после родов долго не могла избавиться от огромного живота, пока однажды не «загуглила» свои симптомы и не поняла, что у нее диастаз (расхождение внутренних краев мышц живота). Актрису прооперировали, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Мария Кравченко с дочкой Викой
Мария Кравченко с дочкой Викой. Фото: instagram.com/kravacomedy/

Однако врачи предупредили свою пациентку, что теперь она вряд ли сможет выносить малыша. Пятилетняя дочь Вика, скорее всего, будет единственным ребенком Марии Кравченко.

«У меня в брюшной полости металлическая сетка. Я могу забеременеть, но не выношу ребенка — ему там просто негде расти и развиваться», — призналась звезда Comedy Woman.

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