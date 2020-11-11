Коронавирус сорвал юбилейный концерт группы «Иванушки International»

Выступление должно было состояться в конце ноября.

Коронавирус испортил планы многих знаменитостей, в их список попала популярная группа «Иванушки International». 2020 год для артистов юбилейный, они планировали порадовать поклонников большим грандиозным концертом. Но планам не суждено было сбыться.

Запланированные на 12 и 13 ноября выступления в Москве пришлось отменить.

«Все билеты действительны на новые даты, — заявил продюсер коллектива Игорь Матвиенко в беседе с NEWS.ru.

Участники коллектива тоже расстроены произошедшими переменами, но подвергать риску поклонников они не стали.

«Упс. Обломчик. Зато успеем дописать новый альбом. Билеты сохраните, увидимся по любому, хоть и через год. Лав ю!» — написал Андрей Григорьев-Апполонов.

На это поклонники сказали ему слова поддержки и признались, что будут с нетерпением ждать выступления, когда бы оно не состоялось.

«Почти год назад купила билеты, ну что же еще год подожду», — пишут подписчики артиста в Instagram.

Ранее солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов признался, что воспитывает старшего сына один. Иван живет с отцом в Москве, а бывшая супруга Апполонова переехала с младшим сыном в Санкт-Петербург, сообщает 5-tv.ru.