«Как только видела фотоаппарат — сразу удирала»: Артемьева из «Сватов» призналась в стеснительности

Звезда сериала «Сваты», харизматичная и веселая на сцене и экране Людмила Артемьева призналась, что в жизни является противоположностью своей экранной героини.

Актриса извинилась перед поклонниками, которым постоянно отказывает в просьбе сфотографироваться. Людмила Артемьева заявила, что она очень стеснительная и была такой всегда, с самого детства. По этой причине у звезды почти нет архивных снимков.

«У меня осталось мало детских фотографий, а если и есть, то на них только моя нога, потому что как только я видела фотоаппарат, сразу удирала», — написала Людмила Артемьева в Instagram.

Стоит отметить, что среди знаменитостей немало закрытых людей. Казалось бы, человек, выходящий на сцену, не боящийся камеры и вдруг стеснительность.

«Ничего странного или необычного в этом нет, — сказала в интервью Teleprogramma.pro психолог Анна Завгороднева. — Начнем с того, что артист — это, прежде всего, профессия, пусть и публичная, но все-таки работа. Чтобы стать актером, не нужно быть суперкоммуникабельным человеком, достаточно уметь хорошо передавать переживания. Очень часто люди, тонко чувствующие чужие эмоции и понимающие их, умеющие их передавать, это люди закрытые. Нет ничего удивительного в том, что человек выходит на сцену и показывает переживания своего персонажа, но при этом не хочет общаться. Как раз для него естественно скрывать свое внутреннее пространство».

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Завгороднева — психолог со стажем практической работы 12 лет. Окончила Волгоградский государственный социально-педагогический университет, руководит Центром психологической помощи.