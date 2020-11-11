«Пусть сгинут мерзавцы»: Лариса Гузеева не сдержала эмоций, говоря о хейтерах

Ведущая передачи «Давай поженимся!» Лариса Гузеева, пожалуй, относится к числу знаменитостей, которых чаще других подвергают буллингу в Instagram. Яркая, дерзкая и имеющая свою точку зрения на все вопросы, артистка вызывает неоднозначную реакцию у аудитории соцсети.

Недавний пост Лариса Гузеева в очередной раз посвятила хейтерам, попросив их убраться с ее личной страничке.

«Моим дорогим подписчикам желаю много счастья и здоровья! Мерзавцы пусть сгинут с моей страницы и из вашей жизни!» — написала телеведущая в микроблоге.

Лариса Гузеева не стала уточнять, чем именно спровоцировано ее желание выступить таким образом. Но судя по всему, речь идет о комментариях под недавним постом звезды, в котором она показала пяточки своих взрослых сына и дочки, признавшись им в любви.

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Злопыхатели сочли публичную демонстрацию конечностей оскорбительной для себя и напомнили Ларисе Гузеевой, что в некоторых странах за это предусмотрено наказание.

Преданные фанаты звезды поддерживают ее и просят не обращать внимания на комментарии подобного содержания.