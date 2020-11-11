«Пусть не все покупки будут разумны»: Цискаридзе ждет снятия ограничений на фоне коронавируса

Ректор Академии Вагановой Николай Цискаридзе ведет в Instagram специальную рубрику, рассказывая о праздниках, которые не очень-то принято отмечать. Как оказалось, 11 ноября день граждан, обожающих проводить время в магазинах и непрерывно делающих покупки.

Николай Цискаридзе решил, что всемирный день шопинга – это отличный повод пожелать всем скорейшего снятия ограничений. Чтобы можно было в полной мере насладиться походом по торговым центрам.

«Желаю нам поскорее оказаться в том времени, когда мы все пойдем за покупками​ безо​ всяких ограничений, пусть​ даже​ не все​ покупки будут​ разумны, но точно приятны», — написал Николай Цискаридзе в Instagram.

Пост артист балета сопроводил архивным снимком, на котором запечатлен после удачного шопинга. В руках Цискаридзе держит несколько пакетов и при этом позирует с такой невероятной грацией, которая присуща только людям его профессии. Кадр очень впечатлил поклонников артиста.

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