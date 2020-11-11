«Не производит фурора»: Валерий Сюткин высказался о размере своей пенсии

В это трудно поверить, но известному и обожаемому многими исполнителю Валерию Сюткину уже шестьдесят два года. Вокалист признался, что как и все граждане его возраста, он получает пенсию. И как и многие, не вдохновлен размером пособия и продолжает активно работать.
«Я оформил и получаю пенсию, величина которой не произведет фурора», — сказал Валерий Сюткин.
Музыкант уточнил, что он ни в коем случае не жалуется, а просто констатирует факт. Валерий Сюткин находится в отличной форме и ведет активный образ жизни.
Творчество и любовь к своей профессии помогает звезде достойно содержать семью. Работать Сюткину, судя по всему, придется еще долго. Минувшим летом исполнитель в четвертый раз стал отцом, и теперь им с женой предстоит поставить на ноги младшего сына Лео.
Валерий Сюткин сделал оговорку, уточнив, что они с женой больше наследников не планируют, но если вдруг такое случится вновь, будут очень счастливы.
«В зрелом возрасте дети дают целый космос ощущений и огромный порыв применять свои силы для них», — сказал Валерий Сюткин в интервью изданию «Антенна-Телесемь».