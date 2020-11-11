«Не производит фурора»: Валерий Сюткин высказался о размере своей пенсии

В это трудно поверить, но известному и обожаемому многими исполнителю Валерию Сюткину уже шестьдесят два года. Вокалист признался, что как и все граждане его возраста, он получает пенсию. И как и многие, не вдохновлен размером пособия и продолжает активно работать.

«Я оформил и получаю пенсию, величина которой не произведет фурора», — сказал Валерий Сюткин.

Музыкант уточнил, что он ни в коем случае не жалуется, а просто констатирует факт. Валерий Сюткин находится в отличной форме и ведет активный образ жизни.

Творчество и любовь к своей профессии помогает звезде достойно содержать семью. Работать Сюткину, судя по всему, придется еще долго. Минувшим летом исполнитель в четвертый раз стал отцом, и теперь им с женой предстоит поставить на ноги младшего сына Лео.

больше по теме «Думайте, что хотите!»: Валерий Сюткин высказался о суррогатной матери своего сына

Валерий Сюткин сделал оговорку, уточнив, что они с женой больше наследников не планируют, но если вдруг такое случится вновь, будут очень счастливы.