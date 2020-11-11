«Она блистает»: Валерий Сюткин сделал комплимент Полине Гагариной

Известный музыкант Валерий Сюткин уже не первый сезон является наставником шоу «Голос» Первого канала. Исполнитель в эйфории от работы на проекте и признается, что очень счастлив оказаться в окружении звезд. Так, свою коллегу по шоу Полину Гагарину, недавно пережившую расставание с мужем, Валерий Сюткин считает совершенством.

«Полина находится на пике формы. У нее выходит много новых работ, а в шоу она блистает», — отметил музыкант.

Валерий Сюткин высказался и об эпатажном Сергее Шнурове. Исполнитель видит метаморфозы, произошедшие с лидером группировки «Ленинград». По словам Сюткина, в прошлом сезоне зрители наблюдали отвязного рокера, а сейчас музыкант демонстрирует некую степенность и сдержанность, замешанные на иронии.

Позитивное впечатление на Валерия Сюткина произвел и рэпер Баста, с которым он раньше никогда тесно не общался. Сюткину импонирует веселость, талант, способность к самоиронии и эрудиция Василия Вакуленко.