«Ставит палки в колеса»: внучка Людмилы Гурченко обвинила любовницу своего отца в бедах семьи

Елена Королева уже несколько лет борется за наследство бабушки с родным человеком.

Внучка покойной актрисы Людмилы Гурченко, 36-летняя Елена Королева, обвинила в бедах своей семьи любовницу отца. Девушка уже несколько лет борется с близким родственником, Александром Королевым, за наследство бабушки. Причем в какой-то момент они уже почти договорились, но вмешалась некая женщина, которая все испортила.

«Вцепился в наследство, которое ему чисто по-человечески, по справедливости не принадлежит. У папы есть любовница из нашего подъезда, которая и ставит палки в колеса. Она не дала нам договориться».

Елена Королева

Напомним, что борьба сейчас идет за две квартиры и дом, которые когда-то принадлежали великой актрисе. В свое время они достались внучке Гурченко от мамы, которая скоропостижно скончалась три года назад. Примерная сумма, в которую оценили риелторы недвижимость, составляет 25 миллионов рублей.

Отметим, что актрисе Людмиле Гурченко 12 ноября 2020 года исполнилось бы 85 лет. Ее внучка, если ей удастся отстоять право на наследство, пообещала открыть музей на даче Людмилы Марковны в загородном доме. Там до сих пор хранятся ее вещи, а также мебель, сообщает «Комсомольская правда».