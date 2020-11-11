«Я превратилась в прислугу этой семьи»: Дрожжина обвинила в лицемерии вдову Баталова

По словам актрисы, ее с мужем жестоко подставили в этой нашумевшей истории.

Актриса Наталья Дрожжина в эфире программы «Новый русские сенсации» на канале НТВ заявила, что вдова актера и звезды картины «Москва слезам не верит» Алексея Баталова Гитана Леонтенко ведет себя лицемерно по отношению к ней и ее мужу, юристу Михаилу Цивину. По ее словам, в свое время она свозила вдову Баталова и ее дочь Машу в Италию. В это время сделала ремонт в их квартире. Тогда ни о каких скандалах не было и речи.

«Тихо, спокойно, потихоньку, но именно я превратилась в прислугу. В прислугу этой семьи». Наталья Дрожжина

Как заметила Наталья Дрожжина, конкретно Гитана Леонтенко в один прекрасный день предложила заключить с ней договор пожизненной ренты. При этом она боялась, что наследство актера достанется его старшей дочери Надежде. Гитана Леонтенко, как утверждает Дрожжина, боялась, что однажды Надежда объявится и выгонит ее с дочкой из квартиры. При этом Дрожжина ничего не могла делать с квартирой. Правда, если бы с дочкой Баталова Машей что-то случилось, то именно актриса становилась хозяйкой элитных апартаментов напротив Кремля.

Напомним, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии представителей Леонтенко, они украли огромные деньги у вдовы Баталова и переписали на себя ее квартиру.