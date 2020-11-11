«Будет как новенький!»: Леонид Агутин увез к океану переболевшего ковидом отца

В качестве реабилитации после перенесенного коронавируса медики рекомендовали 85-летнему отцу Леонида Агутина Николаю Петровичу уехать из холодной Москвы и погреться на солнышке в какой-нибудь жаркой стране. Музыкант вызвался сопроводить папу к месту отдыха, отпускать пожилого родителя одного семья не решилась.

Исполнитель опубликовал в Instagram совместное с отцом селфи, сделанное в салоне самолета и сообщил, что через несколько часов они с Николаем Петровичем окажутся на берегу океана.

«Погреем папу на солнышке, будет как новенький! Врачи сказали, если есть возможность, отправляйте батю на океан. Я сказал: «Возможность изыщем! Нас два раза уговаривать не надо!» — написал Леонид Агутин.

Вокалист не стал уточнять, в какую именно страну их с отцом перенесет лайнер. Вероятно, он сообщит об этом немного позже.

Напомним, о том, что 85-летний Николай Петрович попал в больницу с коронавирусом, стало известно в конце октября.

Заболевание он перенес в легкой форме, но из-за возраста пациента медики решили перестраховаться, и мужчина неделю провел в клинике под наблюдением врачей.