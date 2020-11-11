Стала известна сумма алиментов Дмитрия Тарасова первой жене на содержание дочери

Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов будет платить в качестве алиментов своей первой жене Оксане на содержание дочери Ангелины 1/6 от всех своих доходов и плюс 46 тысяч рублей каждый месяц. Такое решение вынес Мосгорсуд. С ним полностью согласна нынешняя жена игрока — модель Анастасия Костенко.

«Решением мы более чем довольны. В принципе, мы на это и рассчитывали. Другие суммы, которые фигурируются и апеллируются, — они требовались, когда мой супруг находился на послеоперационном восстановлении без контракта». Анастасия Костенко

Напомним, что процесс, касающийся алиментов, между Тарасовым и его первой женой длился последние три года. Ранее суд постановил, чтобы футболист выплачивал четвертую часть своих доходов. Плюс 104 тысячи рублей каждый месяц. Игрок считал такую сумму слишком завышенной, сообщает Пятый канал.

Напомним, что Дмитрий Тарасов — многодетный отец. Кроме дочери Ангелины от первого барка, у него две наследницы от Анастасии Костенко. Сейчас она живет вместе с мужем и детьми в Казани.