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Иеромонах Фотий объяснил, почему перестал общаться после «Голоса» с Григорием Лепсом

По словам исполнителя, сегодня они не поддерживают с музыкантом никаких отношений.

Иеромонах Фотий объяснил, почему перестал общаться после «Голоса» с Григорием Лепсом
Иеромонах Фотий. Фото: Globallookpress.com

Иеромонах Фотий заявил, что не общается с музыкантом Григорием Лепсом, который поддерживал его в свое время на проекте «Голос». Исполнитель, напомним, был его наставником на популярном шоу.

Григорий Лепс
Григорий Лепс. Фото: Globallookpress.com

«Он, видимо, посчитал, что после проекта «Голос» со мной будет тяжело вести переговоры, все мои перемещения придется согласовывать с церковью».

Иеромонах Фотий

Как отметил Фотий, сегодня он смотрит каждый новый выпуск проекта. У него даже есть свои любимчики. К примеру, иеромонах без ума от творчества джазового импровизатора Олега Аккуратова. Этот певец полностью слепой, но, как считает Фотий, обладает прекрасными музыкальными способностями. Также Фотий выразил уверенность, что самых сильных участников покажут в последних выпусках слепых прослушиваний, сообщает «МК».

Напомним, что иеромонах Фотий участвовал в шоу «Голос» в 2013 году. Тогда это был второй сезон проекта. Он смог одержать победу.

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