«Вы все врете!»: Старшенбаум в очередной раз назвала идиотами съемочную группу «Судьбы человека»

Актриса все никак не может успокоиться, что в эфире подняли тему ее отношений с актером Владимиром Яглычем.

Актриса Анна Старшенбаум в Instagram в очередной раз нелестно отозвалась о съемочной группе программы «Судьба человека», которая идет по каналу «Россия 1».

«Вы все врете! Одни идиоты из «Судьбы человека» наврали. Другие теперь разносят этот бред по Интернету. Не верьте желтой прессе». Анна Старшенбаум

Как отметила актриса, в целом у нее все прекрасно в жизни. Правда, ее сын почувствовал на днях себя нехорошо. Он чем-то отравился. Причем ранее проблемы с желудком были и у нее. Как считает Анна Старшенбаум, она не исключает, что всему виной нервы, которые сдали у нее в последнее время из-за клеветы, обрушившейся на нее. По словам звезды, у журналистов нет ни стыда, ни совести и ее этот факт очень печалит.

Ранее в программе «Судьба человека» в подводке ведущим Борисом Корчевниковым было рассказано о романе Анны Старшенбаум с коллегой Владимиром Яглычем. Отмечалось, что актер все никак не мог сделать выбор между ней и Светланой Ходченковой. Старшенбаум позже сказала, что ее оклеветали.