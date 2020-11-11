«Вы все врете!»: Старшенбаум в очередной раз назвала идиотами съемочную группу «Судьбы человека»

Актриса Анна Старшенбаум в Instagram в очередной раз нелестно отозвалась о съемочной группе программы «Судьба человека», которая идет по каналу «Россия 1».
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@newszvezd ВЫ ВСЁ ВРЁТЕ !! ОДНИ ИДИОТЫ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» НАВРАЛИ А ДРУГИЕ ТЕПЕРЬ РАЗНОСЯТ ЭТОТ БРЕД ПО ИНТЕРНЕТУ 🤦♀️🤦♀️🤦♀️ НЕ ВЕРЬТЕ ЖЕЛТОЙ ПРЕССЕ !! А в целом у меня всё прекрасно у сына сегодня день рождения только он отравился в след за мной не понятно чем и я признаться не исключаю что нервы последней недели сказались . У журналистов ни стыда ни совести !
«Вы все врете! Одни идиоты из «Судьбы человека» наврали. Другие теперь разносят этот бред по Интернету. Не верьте желтой прессе».
Как отметила актриса, в целом у нее все прекрасно в жизни. Правда, ее сын почувствовал на днях себя нехорошо. Он чем-то отравился. Причем ранее проблемы с желудком были и у нее. Как считает Анна Старшенбаум, она не исключает, что всему виной нервы, которые сдали у нее в последнее время из-за клеветы, обрушившейся на нее. По словам звезды, у журналистов нет ни стыда, ни совести и ее этот факт очень печалит.
Ранее в программе «Судьба человека» в подводке ведущим Борисом Корчевниковым было рассказано о романе Анны Старшенбаум с коллегой Владимиром Яглычем. Отмечалось, что актер все никак не мог сделать выбор между ней и Светланой Ходченковой. Старшенбаум позже сказала, что ее оклеветали.