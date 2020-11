«Вы все врете!»: Старшенбаум в очередной раз назвала идиотами съемочную группу «Судьбы человека»

View this post on Instagram

@newszvezd ВЫ ВСЁ ВРЁТЕ !! ОДНИ ИДИОТЫ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» НАВРАЛИ А ДРУГИЕ ТЕПЕРЬ РАЗНОСЯТ ЭТОТ БРЕД ПО ИНТЕРНЕТУ 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ НЕ ВЕРЬТЕ ЖЕЛТОЙ ПРЕССЕ !! А в целом у меня всё прекрасно у сына сегодня день рождения только он отравился в след за мной не понятно чем и я признаться не исключаю что нервы последней недели сказались . У журналистов ни стыда ни совести !