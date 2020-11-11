«Никто и ничто»: 71-летняя Алла Пугачева предстала с вуалью на лице, заговорив о клевете

Алла Пугачева редко выходит на связь с поклонниками. Недавно она потеряла одного из своих друзей — Михаила Жванецкого. Писатель скончался после продолжительной болезни в возрасте 86 лет. На днях состоялись его похороны, которые прошли в закрытом режиме. Примадонна пришла попрощаться с другом вместе с Максимом Галкиным. А вот дома скучать паре не дают Лиза и Гарри, которые устроили для них целое представление на следующий день.

больше по теме Под руку с мужем: Пугачева вместе с Галкиным пришла на церемонию прощания со Жванецким 9 ноября в Москве состоялись похороны писателя-сатирика.

11 ноября Алла Борисовна с утра поделилась новым селфи. Она предстала с макияжем, накрашенными губами и стрелками на глазах. Ее образ дополняла черная вуаль.

«Когда я читаю клевету в свой адрес, злословие и всякие глупости, я радуюсь подтверждению того, что НИКТО И НИЧТО не может омрачить мне моего радужного настроения», — заявила звезда.

Поклонники были удивлены таким посылом. Некоторые предположили, что певица имеет в виду слухи, что она якобы попросила не пускать Ольгу Бузову на «Голубой огонек». Фанаты уверены, что Примадонна не могла препятствовать кумиру молодежи показать себя на новогоднем вечере. При этом многие восхитились тем, как выглядит 71-летняя артистка. «Невероятной душевной красоты Алла Борисовна!», «Вам очень идет вуалька», «На этом фото — одно лицо с Кристиной! Вы прекрасны», «Ах, какая женщина», — прокомментировали пост подписчики.

Отреагировали на послание Аллы Борисовны и друзья. «Как всегда мудро, беру пример, все правильно, и как Раневская говорила, будьте счастливы, ведь это всех так раздражает», — написала Наташа Королева. «Прекрасный ответ всем лгунам», — присоединилась Ирина Безрукова.

Отметим, что год назад Пугачева уже примеряла вуаль. Тогда она дала совет всем женщинам: «Моя вуаль — моя крепость. Рекомендую всем дамам 70+».