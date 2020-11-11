«Не могу сказать, что супер»: Траньков оценил Загитову в роли ведущей «Ледникового периода»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков в интервью ютуб-каналу журналиста Василия Конова оценил работу фигуристки Алины Загитовой на проекте «Ледниковый период», который идет на Первом канале.
По его словам, сейчас Загитова шикарно выглядит в роли телеведущей, но ей, безусловно, есть куда расти. Она каждый день работает над собой, что позволяет ей постоянно совершенствоваться. Он пожелал ей вырасти в хорошего телевизионного деятеля.
«Пока, конечно, все это в процессе обучения находится. Не могу сказать, что супер, но и не могу сказать, что отвратительно. Рабочее».
Напомним, что Алина Загитова подверглась критике после выхода первого выпуска «Ледникового периода». Многие эксперты отмечали, что она не совсем уверено держится при большом скоплении людей и допускает ошибки в речи. Впрочем, со временем Загитова освоилась и сегодня на проекте чувствует себя словно рыба в воде.