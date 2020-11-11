Бывший концлагерь: в каких условиях Ефремов будет отбывать срок
Видео
Мафия шоу-бизнеса: действительно ли Пугачева «заправляет» сценой?
Видео

«Не могу сказать, что супер»: Траньков оценил Загитову в роли ведущей «Ледникового периода»

Как заметил олимпийский чемпион по фигурному катанию, его звездная коллега сейчас работает над собой.

«Не могу сказать, что супер»: Траньков оценил Загитову в роли ведущей «Ледникового периода»
Максим Траньков. Фото: Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков в интервью ютуб-каналу журналиста Василия Конова оценил работу фигуристки Алины Загитовой на проекте «Ледниковый период», который идет на Первом канале.

Алина Загитова
Алина Загитова. Фото: Globallookpress.com

По его словам, сейчас Загитова шикарно выглядит в роли телеведущей, но ей, безусловно, есть куда расти. Она каждый день работает над собой, что позволяет ей постоянно совершенствоваться. Он пожелал ей вырасти в хорошего телевизионного деятеля.

«Пока, конечно, все это в процессе обучения находится. Не могу сказать, что супер, но и не могу сказать, что отвратительно. Рабочее».

Максим Траньков

Напомним, что Алина Загитова подверглась критике после выхода первого выпуска «Ледникового периода». Многие эксперты отмечали, что она не совсем уверено держится при большом скоплении людей и допускает ошибки в речи. Впрочем, со временем Загитова освоилась и сегодня на проекте чувствует себя словно рыба в воде.

Тэги

Алина ЗагитоваАлина Загитова последние новостиВасилий КоновМаксим ТраньковНовости googleфигурное катаниеШоу "Ледниковый период"