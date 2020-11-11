«Не могу сказать, что супер»: Траньков оценил Загитову в роли ведущей «Ледникового периода»

Как заметил олимпийский чемпион по фигурному катанию, его звездная коллега сейчас работает над собой.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков в интервью ютуб-каналу журналиста Василия Конова оценил работу фигуристки Алины Загитовой на проекте «Ледниковый период», который идет на Первом канале.

По его словам, сейчас Загитова шикарно выглядит в роли телеведущей, но ей, безусловно, есть куда расти. Она каждый день работает над собой, что позволяет ей постоянно совершенствоваться. Он пожелал ей вырасти в хорошего телевизионного деятеля.

«Пока, конечно, все это в процессе обучения находится. Не могу сказать, что супер, но и не могу сказать, что отвратительно. Рабочее».

Максим Траньков

Напомним, что Алина Загитова подверглась критике после выхода первого выпуска «Ледникового периода». Многие эксперты отмечали, что она не совсем уверено держится при большом скоплении людей и допускает ошибки в речи. Впрочем, со временем Загитова освоилась и сегодня на проекте чувствует себя словно рыба в воде.