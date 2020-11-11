Валерий Леонтьев похудел на восемь килограммов и отправился к своей жене в Америку

Музыкант Валерий Леонтьев похудел за последнее время на восемь килограммов. Об этом сообщил его директор Борис Чигирев. По его словам, певец сегодня активно занимается спортом, ведет правильный образ жизни, что и позволяет ему прекрасно выглядеть. Не так давно исполнитель улетел в Эмираты.

«Он сначала немного набрал, а сейчас, действительно, скинул восемь килограммов. Он давно отказался от вредных привычек, чувствует себя прекрасно. В Эмираты, кстати, ездил отнюдь не на отдых, а по делам».

Борис Чигирев

Как подчеркнул его директор, в ближайшее время певец отправится в США, где уже много лет проживает его жена. Там он пробудет до декабря. Затем полетит обратно в Россию, где будет участвовать в новогодних программах. Что касается корпоративов, то пока интересных предложений у 71-летнего певца попросту нет. Все планы спутала пандемия.

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Ранее стало известно, что за небольшой концерт на корпоративах исполнитель берет в районе ста тысяч евро. Причем такие деньги он получает за сорокаминутное выступление, сообщает «СтарХит».