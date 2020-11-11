«Она в общем-то сирота»: Конкин отдал внучку на воспитание родственникам из Санкт-Петербурга

Актер Владимир Конкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, кому отдал на воспитание свою внучку Алису, дочь покойной Софии.

«Сейчас она в Петербурге. Оформляются бумаги. Опекунами Алиски станет моя племянница. У нее прекрасный муж. Они замечательные ребята. Я их очень люблю. И они благосклонны ко мне. Они сказали, что заберут ее себе. У них нет своих детей. Ей будет с ними хорошо. Я не мог не пойти на это предложение». Владимир Конкин

Как заметил актер, они с сыном Святославом будут посылать средства на воспитание ребенка. «Она только-только начала немного оттаивать после всего этого. Она в общем-то сирота. Сирота при живом деде. Есть дяди, есть тети у нее. Я думаю, то решение, которое было принято, — оно достойное. Я благодарен моей племяннице. Мне не надо было даже просить. Мы будет ее материально обеспечивать. Сколько надо — столько и будем. А потом, после эпидемии, у меня есть внутреннее желание брать ее в мой подмосковный дом. Там очень красивые места. Есть возможность ездить в Италию, на Сардинию. Там есть хорошие люди. На лето туда будем ее увозить. Язык будет учить. Это важно детям. Они весьма хваткие. Пригодится. Я не к тому, что итальянец подвернется. Может, и русский объявится. Пока я жив — прослежу за этим», — сказал актер.

Напомним, что София Конкина, дочь знаменитого актера, утонула в сентябре в бассейне фитнес-центра. При этом известно, что перед походом в спортивное учреждение она употребляла спиртные напитки.