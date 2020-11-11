«Вел себя как маньяк, вообще»: Виктора Дробыша положили в больницу с коронавирусом

Утром 11 ноября в Сети появилась новость о госпитализации известного продюсера Виктора Дробыша. Якобы у 54-летнего мужчины обнаружили коронавирус, а также развилась пневмония. Состояние артиста не тяжелое, однако врачи решили подстраховаться и положить его в больницу, чтобы остановить прогресс заболевания.

Teleprogramma.pro дозвонилась до продюсера и он подтвердил эту информацию. В шутливом ключе артист рассказал, что в целом чувствует себя нормально и доверяет опыту врачей. Пока речи о подключении к аппарату ИВЛ не идет. Мы спросили у Виктора Яковлевича, где он мог подхватить вирус.

«На съемках, наверное… Программы «Ты — суперстар». Я, конечно, предохранялся. Ходил с бутылкой обеззараживающей жидкости, проветривал — вел себя как маньяк, вообще. Не давал никому подходить», — ответил Дробыш.

Мужчина посетовал, что все вокруг него уже заболели, и в конце разговора поблагодарил за внимание к своему здоровью.

Напомним, Дробыш является автором песен и продюсером многих звезд отечественной эстрады. Он работал с Валерией, Ириной Аллегровой, Кристиной Орбакайте, Славой, Григорием Лепсом, Стасом Пьехой, Зарой, Натальей Подольской, группами «Тутси» и «Челси» — и это лишь короткий список имен.

У Виктора четверо детей, помимо музыки, артист увлекается хоккеем.