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«Это лживый, подлый человек»: Владимир Конкин назвал косвенного виновника смерти своей дочери

Как отметил актер, этот человек работает адвокатом и защищает бандитов.

«Это лживый, подлый человек»: Владимир Конкин назвал косвенного виновника смерти своей дочери
Владимир Конкин. Фото: Globallookpress.com

Актер Владимир Конкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» назвал косвенного виновника в смерти своей 32-летней дочери. Это отец ребенка Софии.

Владимир Конкин и Борис Корчевников
Владимир Конкин и Борис Корчевников. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Этот человек мне глубоко несимпатичен. Косвенно он привел Софию к тому, что произошло. Это лживый, подлый человек. Он не платил алименты. Он адвокат, отстаивает интересы бандитов. Он сейчас под следствием».

Владимир Конкин

При этом актер заметил, что ни за что не отдаст внучку этому человеку. «Кто ему отдаст его дочь? В свое время он ее выкидывал, когда хотел узнать, в какой София лежит больнице. Ну что это за любовь между девочкой, которой 18 лет, и дядей, которому сорок лет? Возникает иллюзия. Он обольстил ее. Она моложе его на 20 лет. Это не шутки. Я купил им на свадьбу дорогое платье, а все торжество оплатил мой сын Святослав», — заявил актер.

Напомним, что София Конкина утонула в бассейне фитнес-центра. При этом известно, что перед походом в спортивное учреждение она употребляла спиртные напитки.

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