Платье Азизы с камнями Сваровски за 11 миллионов рублей купила американка

Как известно, у певицы отменилась свадьба и от наряда она отказалась.

Свадебное платье певицы Азизы, в котором она должна была выйти замуж да бизнесмена Давида Григоряна, отправится одной из бизнесвумен в Америку. Об этом рассказала продавец-консультант из Модного дома Аники Керимовой. Именно этот дизайнер изготавливала платье, которое оказалось никому не нужным.

Сама Аника Керимова подтвердила, что на платье, которое стоит 11 миллионов рублей с кристаллами Сваровски, наконец-то нашелся покупатель.

«Одна наша клиентка, которая уже много лет живет за рубежом, попросила сшить платье для ее дочери, которая выходит замуж. Я предложила ей несколько вариантов. Больше всего ей приглянулось платье, которое мы шили для Азизы».

Аника Керимова

Напомним, что Азиза отменила свадьбу из-за измены Григоряна. При этом, как заметила Керимова, сейчас сердце певицы несвободно. Дизайнер заявила, что звезды такого калибра, как Азиза, долго никогда не пребывают в одиночестве, сообщает «Собеседник».