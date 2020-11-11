Возлюбленный дочери Конкина объяснил, куда пропали ее драгоценности

Возлюбленный покойной дочери актера Владимира Конкина, сотрудник сервиса «Трезвый водитель» Михаил Серов, заявил, что в курсе, где находятся драгоценности знаменитой семьи. Он считает, что в свое время от них избавилась София.

«Думаю, она уже давно сдала их в ломбард. Поймите вы, наконец, она бедствовала. Весной во время пандемии работала курьером в «Деливери Клаб».

Михаил Серов

Между тем адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко не верит, что девушка могла сдать драгоценности, стоимость которых может доходить до нескольких миллионов рублей. Дело в том, что адвокат внимательно изучила переписку Софии Конкиной с подругами. Оказывается, любовнику она не доверяла, о чем открыто им рассказывала. Возможно, именно Михаил Серов похитил дорогие украшения. В последний раз драгоценности, среди которых крупные бриллианты и антикварные серьги, видели во время переезда девушки к новому возлюбленному, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что София Конкина утонула в бассейне фитнес-центра. Среди подозреваемых трое мужчин, которые в этот момент плавали на соседних дорожках.