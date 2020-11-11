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«Мамин архив»: дочь Долиной показала, как выглядела в 14 лет с накрашенными в синий цвет губами

Ангелина Миончинская поделилась фотографией, сделанной в далеком 1998 году.

«Мамин архив»: дочь Долиной показала, как выглядела в 14 лет с накрашенными в синий цвет губами
Лариса Долина. Фото: Globallookpress.com

Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская в Instagram разместила редкий архивный снимок, на котором она запечатлена неизвестным фотографом в возрасте четырнадцати лет.

«Мамин архив. Что делать. Мне 14 лет. И это 1998 год. И я впервые на Брюсове. Для себя позвольте сохраню».

Ангелина Миончинская

«Какая ты птичка. Просто огонь, а не фотография», «Классное фото. Помада просто огонь. Никогда бы не подумала, что вас могли выгнать из школы», «Как же вы на этом снимке похожи на свою маму», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Лариса Долина родила свою единственную дочь в 1983 году от первого мужа — джазового музыканта Анатолия Миончинского. Позже звезда отечественной эстрады еще два раза выходила замуж, но счастья в этих союзах не обрела. Последним ее мужем стал гитарист Илья Спицын. В последние годы ходит много слухов, что с музыкантом она рассталась и сейчас одинока.

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