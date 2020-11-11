Дорогое пальто, несколько пар обуви: Моргенштерн закупился в ЦУМе на 2,3 миллиона рублей

Как отметил скандальный рэпер, это для него новый рекорд по тратам за один день.

Рэпер Моргенштерн в сториз Instagram показал целую коллекцию чеков из одного из самых дорогих магазинов столицы — ЦУМа. Он сделал покупки на 2,3 миллиона рублей. Сам музыкант признал, что для него это на сегодняшний день абсолютный рекорд. Так много денег на одежду за один день он еще никогда не тратил.

Отметим, что среди покупок Моргенштерна — дорогое пальто, несколько пар шикарной обуви и прочие аксессуары.

Ранее Моргенштерн говорил, что тратит в месяц порядка 8–9 миллионов рублей. При этом деньги уходят не только на новые вещи. Часть средств он тратит на свой персонал, который ни в чем не нуждается.

Добавим, что зарабатывает музыкант намного больше. Ему идут деньги за рекламную интеграцию в его клипы. Также он получает доход с рекламы в социальных сетях и с просмотров роликов на YouTube. Как известно, в Москве музыкант открыл ресторан. Правда, пока прибыли он не приносит. Времена сейчас не самые простые для заведений общепита из-за пандемии коронавируса.