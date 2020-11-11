«Катя устроила скандал»: жена Гогена Солнцева уложила мужа в гроб, который он изготовил для нее

По словам фрика, его супруга уже давно ведет себя не совсем адекватно.

Шоумен Гоген Солнцев в эфире Ютуб-шоу «Дай сказать» заявил, что его пожилая жена Екатерина Терешкович продолжает вести себя неадекватно, что его очень сильно пугает.

Не так давно Гоген Солнцев заказал жене гроб. Ее часто посещали мысли о смерти, и он попросту не выдержал. Вскоре гроб был доставлен в квартиру фрика и его жены.

«Катя устроила скандал, накинулась, попробовала меня туда уложить, чтобы сверху закрыть крышкой». Гоген Солнцев

Ранее стало известно, что Екатерина Терешкович составила завещание. При этом его содержание Гоген Солнцев раскрыть не может. Дело в том, что в нем есть данные и о дочери Терешкович Полине, а также о двух внучках его жены. Кстати, Гоген Солнцев, пока не знаком с девочками, но желает однажды с ними встретиться. Возможно, именно внучкам удастся образумить бабушку, которая своими неадекватными поступками пугает фрика и шоумена.